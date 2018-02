Uskumatu lugu! Teater NO99 lunib Tartu hotellidelt EV100 ajaks tasuta tube

«Paar nädalat tagasi NO99-ga sõlmitud lepingu maksumus on 250 000, millele lisandub käibemaks. See teeb kokku 300 000 eurot,» rääkis presidendi kantselei ERRile. «Sellele lisanduvad muud aastapäeva vastuvõtuga seotud kulud – toitlustamine, logistika jms.»



«Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe lausus ERRile, et käesoleva aasta eelarve on planeeritud pisut suuremana eeskätt kahel põhjusel. «Ikkagi 100. sünnipäev, mida tahame tähistada pisut teisiti ja rohkemate inimestega. Teisalt ka asukoht Tallinnast väljas ja mitte tavapärases kontsertmajas suurendab paratamatult kulusid,» täpsustas Aasmäe. Väidetavalt ei ole see summa aga olnud rahuldav ja teater nurub Tartu hotellidelt tasuta majutust, vahendab Õhtuleht.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt toimub 24. veebruaril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Juubelivastuvõtu kunstilise lahenduse loob teater NO99, kes on õhtu programmi kaasanud kogu Teater NO99 trupi.