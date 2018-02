Kas teadsid? 10 põnevat fakti Evelin Ilvese elukaaslase Siim Rikkeri kohta

* 34-aastane Siim Rikker on pärit Vändra vallast.



* Noormees on ennekõike tuntud rahvamuusikaansambli Tuulelõõtsutajad lõõtsamängija ja lauljana.



*Mehe suureks kireks ja hobiks on motikad ja meri.



*Siimu võib nimetada kuldsete kätega meheks. Veel mõned aastad tagasi oli Siim puutöömees, kes restaureeris vana mööblit. Eriala omandas ta Tallinna ehituskoolis.



*Tema 1995. aasta Suzuki LS650 Savage, mis on ümber ehitatud lihtsaks bobber’iks (ühekohaline madala sadulaga tänavasõidutsikkel) on saanud ansambli järgi ristinime Tuulelõõtsutaja.



* Muusikuteed alustas Siim Tallinna Vanalinna Muusikakoolis, kus ta sai kandletunde hinnatud pedagoogi ja folkloristi Tuule Kanni käest. Georg Otsa nimelises muusikakoolis sai Siim käpa valgeks ka kontrabassimängijana.



*Mees on tudeerinud ka Viljandi Kultuuriakadeemias.



*Mees lahutas enda abielu Killu Rikkeriga 2014. aasta sügisel. Kooselust sündis kaks poega.



* Siim Rikker kohtus Evelini Ilvesega aastal 2011 Kihnu Viiulifestivalil, kui Evelin oli veel täitmas presidendiproua kohustusi.



* Endise esileedi ja Siimu vanusevahe on 15 aastat