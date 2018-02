Hitihoiatus! Tanel Padar alustas koostööd rahvusvaheliselt tuntud DJ´dega

«Tanel Padar on artist, kelle loomingust remixi tegemine on iseenesest juba väljakutse. Teadsime üsna selgelt, millist tulemust soovime ning alustasime selles suunas tööd. Hollandlaste jaoks oli kohati päris lõbus töödelda lugu, mille sõnadest nad midagi aru ei saanud,» tõdes Erlend Aav.



Padari loo remixi taga on rahvusvaheliselt tuntud muusikud: Norrast pärit DJ Rune Eie ning Hollandi hinnatud DJ Robert Flapper.



Kuula värsket remixi Tanel Padari loole «Soovin head» siin.