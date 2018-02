Video: 2018. aasta jalgpalli MMi ohustavad rändrohutirtsud

Jalgpalli MM leiab aset Venemaa 11 linnas 12 staadionil, mis on suureks jalgpallipeoks korda seatud ja uuendatud kuid on ka uusi staadione ehitatud, teatab The Local.

Vene põllumajandusministeeriumi taimekasvatusosakonna juhi Pjotr Tšekmarjovi teatel lubavad ilmaennustused väga sooja suve, mille tõttu on rändrohutirtse keskmisest rohkem. Need putukad on võimelised ära sööma kõik ettejäävad taimed ning jalgpalliväljakute muru maitseb neile samuti.

Rändrohutirtsud FOTO: MENAHEM KAHANA/AFP/Scapix

«Oleme üritanud rändrohutirtse hävitada ja nende arvukust kontrolli alla saada, kuid nüüd oleme silmitsi ohuga, et need putukad tekitavad Venemaa mainele suurt kahju. Suurele jalgpallipeole saabub palju tähtsaid isikuid ja mainekaid mängijaid, kuid suure tõenäosusega on kohal ka rändrohutirtsud, kellel mahlakas ja värske muru kindlasti maitseb,» teatas põllumajandusministeeriumi esindaja.

Rändrohutirtsud FOTO: EDUARD KORNIYENKO/REUTERS/Scanpix

Tšekmarjov lisas, et Venemaa lõunaosas on juba aastaid rändrohutirtsudega probleem, need putukad on seal hävitanud miljoneid hektareid saaki ja karjamaid.

Põllumajandusministeerimi andmetel ohustavad rändrohutirtsud eelkõige Volgogradi, kuid ka Samaarat ja Saranskit.

Volgogradi staadion, kus toimuvad jalgpalli MMi kohtumised FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Volgogradis algavad kohtumised 18. juunil kui platsile astuvad Inglismaa ja Tuneesia.

Samaara staadion, kus toimuvad jalgpalli MMi kohtumised FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Saranski staadion, kus toimuvad jalgpalli MMi kohtumised FOTO: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/Scanpix

21. maailmameistrivõistlused jalgpallis toimuvad 14. juunist kuni 15. juulini 2018 Venemaa erinevates linnades.

Venemaa 2018. aasta jalgpalli MMi logo FOTO: Nick Potts/EMPICS Sport/Scanpix

Lisaks Volgogradile, Samaarale ja Saranskile leiavad mängud aset ka Kaliningradis, Peterburis, Moskva kahel staadionil, Kaasanis, Nižni Novgorodis, Doni äärses Rostovis, Sotšis ja Jekaterinburgis.

FIFA ametnikud kontrollimas Peterburi staadioni muru FOTO: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS/Scanpix