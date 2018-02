Luule Komissarov käis operatsioonil: parem otsekohe tarkade meditsiinitöötajate poole pöörduda, enne kui oma tervisel lasete päriselt tuksi minna!

Möödunud suvel 75. sünnipäeva tähistanud Komissarov otsustas tegeleda murega, mida pikalt eiranud ja edasi lükanud. «Kui enam muudmoodi kohe kuidagi ei saa, vaat alles siis pöördun arstide ja spetsialistide poole,» kirjutab Luule Facebookis.

Nimelt käis näitlejanna silmaoperatsioonil ja on nüüd «nägijam» kui kunagi varem.



«Et nüüd inimesed ei arvaks, et Lull on päris ära keeranud ja staari kombel päikeseprillidega proovisaalis ja poes ringi patseerib, siis tuleb üles tunnistada, et lasin endale uued silmad panna. Hehehe, just-just, lugesite õigesti, mul on uued silmad,» jagab Luule rõõmsat sõnumit.



«Julgustan omalt poolt kõiki, et ärge olge minu moodi lõputud probleemide eitajad, kes endale aina ütlevad «Ah, küll kunagi hiljem jõuab oma tervise eest hoolt kanda». Soe soovitus on parem otsekohe tarkade meditsiinitöötajate poole pöörduda, enne kui oma tervisel lasete päriselt tuksi minna, eks ole,» jagab näitlejanna elukogemust.