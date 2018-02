Legendaarsel muusikaloojal Mikk Targol on kadunud trummikomplekt ning mures on pöördunud enda Facebook´i sõprade poole jagades Marju Läniku ja ansambli Kontakt videot aastast 1987.

Retrohõngulises muusikavideos on näha ka härra Targo kadunud trummikomplekt. «Kes teab, kus on,» küsib Mikk.