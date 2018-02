12-aastane tüdruk: me üritasime teda tappa

Kaks tüdrukut, Morgan Geyser ja Anissa Weier, mõlemad siis vaid 12-aastased, pussitasid kodu lähedal asuvas metsas enda klassiõde Payton Leutneri. Tüdruk oleks võib-olla surnud, kui sündmust poleks juhtunud pealtnägema juhuslik möödakäija, kes kohe hädaabinumbrile helistas.

Payton viidi kiirabiga haiglasse, kus mitu tundi kestnud operatsiooni järel tüdruku elu siiski päästa suudeti, ning Morgan ja Anissa viidi politsei poolt minema.

Politsei küsis vaid mõned minutid pärast vahistamist Morgani käest: «Mida sa teha lootsid, kui sa teda pussitasid?»

«Teda tappa,» vastas Morgan. «Ma võin seda lihtsalt tunnistada. Me üritasime teda tappa.»

Tüdrukute jutu kohaselt meelitasid kaks algajat mõrvarit väikese Paytoni kooli lähedal asuvasse metsa, kus Morgan teda 19 korda noaga pussitas. Anissa aga vaatas pealt ja ärgitas Morganit kaasa.

Kuuldes, kuidas tema tütar juhtunu üles tunnistas, ei suutnud Morgani ema uskuda, et see tema tütar on. «Mind hirmutab teadmine, kui vabalt ta sellest kõigest räägib. Ta nagu ei kahetseks üldse, mida tegi,» sõnas ema.

Kui politsei mõlemat väikest tüdrukut küsitlesid, sõnasid mõlemad, et nad tahtsid Paytoni ohverdada videomängust tuntud õudustegelasele Slenderman. Nad püüdsid iseend ja oma perekonda tema eest kaitsta.

Mõlemad tüdrukud tunnistasid end koheselt süüdi.

Kohus otsustas pärast psühholoogilist ülevaatust, et Anissa on vaimselt haige, ja saatis tüdruku 25 aastaks vaimuhaiglasse.

Kuigi Morgani vanemad sõnasid, et ka nende tütar on vaimselt haige ja tal diagnoositi skisofreenia, siis otsustas kohus, et tüdruk siiski on kriminaalselt vastutav enda rolli eest mõrvakatses. Kohus määrab tüdruku karistuse nädala lõpus, aga eeldatakse, et süüdistaja sihib 40 aastast vabaduse kaotust.

Kuigi Payton Leutneri ema ei ole rahul sellega, kuidas alaealiste kurjategijatega ümber käidi, aktsepteerib ta seda, et seadus ei olegi aus.