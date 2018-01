Kas USA poliitikataevas on uus Kennedy?

37-aastane Joseph Kennedy, kes on demokraadina kongressis Massachusettsit esindanud alates 2013. aastast, on seni olnud laiemale üldsusele üsna tundmatu.

«Kiusajad on võib olla jätnud ajalukku oma jälje, kuid nad ei ole meie riigi ajaloos olnud tugevamad kui inimesed, kes on suunatud tulevikku,» teatas Kennedy.

Mitmed USA väljaanded teatasid, et Joseph Kennedy III on hakkanud astuma oma vanaisa Robert Kennedy ja vanaonu John Kennedy jälgedes ning oletatavalt võib temast saada 2020. aasta presidendivalimistel demokraatide kandidaat.

«Ta rääkis ameeriklastele ja ta sõnumiks oli, et ees on head ajad,» lausus vabariiklasest senaator Barry Loudermilk, kes esindab Georgiat.

«Migratsioon on tähtis teema, kuid see ei tähenda pereliikmete lahku viimist ning seadusliku siiserände vähendamist 25 – 50 protsendi võrra,» teatas Sanders.

Trump sõnas kõnes, et migratsiooniseaduste «augud» on aidanud kaasa vägivalla- ja narkokuritegusid toime panevate gängide tegevusele. Need gängid kasutavad ära illegaalidest sisserändajaid.

Kennedyte klanni peetakse USAs seni võimu sümboliks, samas arvatakse, et sel suguvõsal lasub needus, sest mitmed on hukkunud õnnestustes, mitu on tapetud ja paljud on sattunud eluohtlikesse olukordadesse.