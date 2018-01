Jamie Lee Curtis astub vanasse rolli, mille tõttu ta välimus on tundmatuseni muutunud

59-aastane staar mängib uues filmis «Halloween», kus tal on õlgadeni ulatuvad blondid juuksed, teatab Daily Mail.

Curitis kirjutas foto juurde: «Esimene kaader. «Halloweeni» film 40 aastat hiljem, sama Laurie. Režissööriks on David Gordon Green. Soovin juba ette kõigile head halloweeni 2018. Minu halloween saab alguse 19. oktoobril 2018 selle filmiga».

Fotodel on näha, et Curtise tegelane näeb välja võrdlemis maskuliinne, samas soeng on naiselik.