Muusikute Tõnu Sal-Salleri ja Anne Velli peres üles kasvanud Hendrik Sal-Saller on kirjutanud muusikat ka paljudele teistele ansamblitele ja lauljatele, sealhulgas Mikk Mäele, Shanonile, Gerli Padarile, Eda-Ines Ettile ja Supernovale.

Ta viisistas muu hulgas 2007. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Eestit esindanud loo «Partners in Crime», mida laulis Gerli Padar.



2010. aastal abiellus Hendrik oma pikaaegse elukaaslase Beritiga. Kooselust on sündinud poeg Sebastian, kes on tasapisi astumas muusikust isa jälgedes.



