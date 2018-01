Bill Gates kardab, et tal tekib Alzheimeri tõbi

Gatesi sõnul andis ta 100 miljonit dollarit leidmaks Alzheimeri tõvele ravi, sest ta isa diagnoos muutis ta murelikuks, et kas temal ka võib kunagi see haigus tekkida.

«Ühe rohkem vanemaealisi haigestub Alzheimeri tõppe ja see on kurb. Olen kindel, kui suunata kapital selle haiguse ravimi väljatöötamisele, siis on ka tulemusi. Loodan, et see haigus ei teki mul niipea,» lausus filantroobist ärimees.