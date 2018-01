Video: pornostaar Stormy Daniels eitab, et tal oli Donald Trumpiga suhe

Danielsi, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford, sõnul on temalt viimaste nädalate jooksul mitmel korral küsitud, et kas tal oli Trumpiga seksisuhe siis, kui Trumpi naine Melania Trump oli poja Barroni sünnitanud, teatab The Guardian.

Stormy Daniels FOTO: Ethan Miller/AFP/Scanpix

«Eitasin seda suhet juba 2006. aastal kui kõmumeedia sellest rääkima hakkas. Olen seda veel eitanud ka 2011., 2016., 2017. ja nüüd 2018. aastal. Meedia väitel maksis Trump mulle suhtest vaikimise eest suure summa, kuid midagi sellist ei ole olnud. Kinnitan, et minu ja Trumpi vahel ei ole kunagi midagi aset leidnud,» teatas pornostaar.

Donald Trump FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

The Wall Street Journal teatas selle kuu alguses, et Trumpi advokaat Michael Cohen maksis Trumpi käsul Danielsile enne 2016. aasta USA presidendivalimisi suu kinnihoidmise eest 130 000 dollarit. Trumpi ja Danielsi suhe olevat aset leidnud siis, kui Trump oli juba oma praeguse abikaasaga Melaniaga abielus ja neil oli poeg Barron, kes sündis 20. märtsil 2006.

Donald ja Melania Trump FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Cohen teatas pärats artikli ilmumist The Wall Street Journalile, et tal on e-kiri, milles Daniels seda salasuhte eitab ning kinnitab, et ei ole suu kinnihoidmise eest raha saanud.

Daniels edastas oma teate, et tal ei olnud Trumpiga suhet vaid mõned tunnid enne seda, kui president Trump esines kongressi ees kõnega olukorrast riigis.

Donald Trump FOTO: LEAH MILLIS/REUTERS/SCANPIX

Daniels oli eile külaliseks jutusaates Jimmy Kimmel Live!, kus talle esitati küsimus, et kas tal oli Trumpiga suhe ja ta eitas seda.

Stormy Daniels Jimmy Kimmeli jutusaates FOTO: Randy Holmes/AP/Scanpix

Väidetavalt andis Daniels 2011. aastal intervjuu väljaandele In Touch, milles ta teatas, et tal oli 2006. aastal seksisuhe kuulsa ärimehega, kes on ekstsentriline. Hiljem saadi aru, et ta viitas Donald Trumpile.

Danielsi sõnul andis ta väljaandele intervjuu, kuid nüüd on selle teksti muudetud nii, et teda halvas valguses näidata.

Pärast Danielsi esilekerkimist kadus USA esileedi Melania Trump avalikkusest ja arvati, et ta üritas saada selgust, kas ta mehel oli abieluväline afäär ajal, mil nad olid vähe aega abielus olnud ja neil oli äsja laps sündinud.

Esileedi pressiesindaja Stephanie Grisham teatas möödunud nädalal, et kõmumeedia üritab USA esiperekonna mainet kahjustada.