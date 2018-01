Jana Kase karm pihtimus: langesin depressiooni ja otsustasin peitu pugeda

Menusaate «Eesti otsib superstaari» teise hooaja võitja Jana Kask tunnistab, et kümme aastat tagasi, 16-aastase koolitüdrukuna ei olnud ta valmis meediahuviorbiiti sattumiseks ja tunnistab, et kogu see virrvarr, mis superstaarisaatega kaasnes, oli talle suureks koormaks.

Jana avaldab Naistelehele antud intervjuus, et polnud pärast saate võitu pööraseks kuulsusekarusselliks valmis, langes depressiooni ja otsustas peitu pugeda.