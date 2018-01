Kas Evelin Ilvese ja Siim Rikkeri elus on peagi oodata pulmakellasid?

Evelini kaasa Siim Rikker on lõõtspillimängija ansamblist Tuulelõõtsutajad. Esimest korda pajatas meedia Evelinist ja Siimust 2015. aasta talve lõpus, kui selgus, et noored olid ühiste sõprade seltsis aastavahetust vastu võtmas reisil Kambodžasse.

Tol ajal nimetas Evelin endast 15 aastat nooremat meesterahvast enda sõbraks. Tänasel päeval on paar kokku kolinud - jagavad ühist era- ja ärielu toimetades Tallinna vanalinnas asuva kodurestoraniga. Küsimuse peale, kas paar kavatseb ühel päeval enda armastuseliidu ametlikuks teha vastavad Siim ja Evelin, et abielluda nad ei kavatse: «tahame lihtsalt, et koos oleks tore.»



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe ajakirjast Naisteleht.