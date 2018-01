Jüri Pootsmann paljastas oma salajase hirmu

MyHits raadiol käis täna külas Jüri Pootsmann. Popstaar muljetas oma esinemishirmudest ja rääkis ebausust. Jüri leidis, et umbusk ja rituaalid on pisut üle hinnatud. Temal ei tee tavaliselt enne esinemisi läbi esoteerilisi protseduure, mis peaks tooma õnne ja garanteerima edu.

Aga täiesti puhas noor laulja ebausust ja hirmust ka ei ole. Jüri pihtis saates, et ta ei astu tänaval kunagi kanalisatsioonikaevu kaanele. Ja see ei ole alati loogiliselt põhjendatud hirm, et kaas võib katki olla. See on seletamatu pahaendeline eelaimdus.