Mallukas on hädas sarihelistajaga

Nõutud elustiilibogija Mallukas postitas oma Facebooki foto tundmatu telefoninumbriga ning lisas sinna juurde üleskutse: «Kui keegi oma tütre numbri ära tunneb, siis soovitan kodus pidada maha loengu, et elus on ka muud teha kui teistele järjepidevalt (nädalaid!!) helistada ja LITS telefonitorru röökida.»

Kommenteerijad teevad nalja, et äkki on tegu reklaamiga uuele telesarjale «Litsid». Hääle järgi olevat helistaja aga alles algklassi laps, pisike tüdruk, kes vist ei teagi isegi selle ropu sõna tähendust.

Fännid soovitavad numbri ära blokkida, kuid Mallukas ei leia, et see oleks probleemile õige lahendus: «Küllap sõbrannadekambas saab kellegi teise telefoni ka kasutada.» Blogija arvab, et olulisem on, kui laps ka lõpuks aru saaks, mida ta valesti teeb.