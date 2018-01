Video: filmis «Titanic» vaid ühe lause öelnud Reece saab selle eest seni tasu

Filmis on näha, et kolmandas klassis reisinud naine koos oma kahe lapsega ei pääse välistekile, kus on päästepaadid.

«Kui see film läbi kukub, näeme me sind ikkagi kinos,» oli ema öelnud.

«See on kummaline, kuid olen sellega harjunud, et «Titanicu» rolli tõttu tiksub seni raha. See summa on tavaliselt 100 – 300 dollari vahel, kuid vahel olen saanud ka tuhandeid dollareid. Näiteks kui 2012. aastal möödus laeva Titanic hukust 100 aastat ja anti välja filmi uus DVD. Samuti 2017. aastal kui möödus filmi valmimisest 20 aastat,» selgitas Thompson.