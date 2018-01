Täna 90. juubelit tähistav Kihnu Virve sai imelise üllatuse osaliseks

Saates «Vikerhommik» antud intervjuus räägib Virve, kuidas ärgates tabas teda ootamatu üllatus.

«Esimene asi oli täna hommikul, et puud on kõik valged ja lumised. Maa on valge, see on looduse poolt esimene tervitus mulle,» rääkis Virve. Tema sõnul pole juba viimased paar-kolm aastat Kihnus lund näha olnud.