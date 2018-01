Evolutsioonipsühholoogi väitel sündis ligi 100 aastat tagasi inimese-šimpansi hübriid, katseid jätkatakse

Kuid selle olendi kohta on kasutatud ka «chuman», mis on sõnadest «chimp» (šimpans) ja «man» (inimene) ning «manpanzee», mis on sõnadest «man» (inimene) ja «panzee» (šimpans).

Kuid Gallup on veendunud, et geneetika areng viib tulevikus selleni, et inimesed ja šimpansid hakkavad ühiseid järglasi saama ning edaspidi on ka inimese ja gorilla ning inimese ja orangutani hübriid.

«Arvan, et «humanzee» loomine on võimalik, kuid tuleb esitada küsimus, et kui eetiline see on. On mitmed psühholoogilised ja bioloogilised barjäärid, mis tuleb ületada. Minu andmetel on salalaborites jätkatud inimese ja šimpansi hübriidide loomise katseid. Seega on filmi «Ahvide planeet» stsenaarium päriselus võimalik,» lausus teadlane.