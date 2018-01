Merle Palmiste avaldab põneva saladuse: kas ilusatel inimestel on lihtsam elada?

47-aastane teatridiiva leiab, et kenamatel inimestel ei ole lihtsam elada. Neile ehk lubatakse rohkem ja andestatakse samuti rohkem. «Aga sul on ju seetõttu ka suurem tähelepanu, mis ei ole alati positiivne,» tunnistab Merle. Näitlejanna on enda iluallikaks nimetanud kvaliteetset apteegikosmeetikat. «Jah, see kõlab küll nagu lööklause kuskilt reklaamist, aga ma usaldan neid tooteid,» on Merle öelnud.



Kes teatrisaali lähiajal ei jõua, võib armastatud näitlejannat näha Mart Sanderi sulest valminud ajaloolise draamasarja «Litsid» peaosas.