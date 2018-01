Miks piinajavanemate Turpinite lapsed varem abi ei otsinud?

«Nad sündisid vangistusse, nad pidasid seda normaalseks. Osa neist, arvatavalt nooremad arvasid, et neid ei piinata, vaid vanemad tohivad nendega kõike teha ja nad peavad vanematele lojaalsed olema, neid armastama. Lapsed elasid pikka aega isolatsioonis teadmata, millist elu elavad nende eakaaslased. Piinajavanemad sõnasid lastele, et nad ei tohi kodus toimuvast kuskil rääkida, nende pereelu on nende enda asi, mitte võõrastele teadmiseks. Lisaks olid vanemad kindlustanud maja nii, et lastel oli põgenemine väga raske. Veel ei ole selge, millega vanemad lapsi ähvardasid, kuid see selgub uurimise käigus,» selgitas Kelley.