Pealtnägija purupurjus Erich Kriegerist: lähemale sõites märkasin, et auto kõrval urineerib silmnähtavalt tuikuv meesterahvas

Katrin Lust avaldab eilset saadet näinud kodaniku kirja enda Facebooki seinal.



«Nägin teie viimast lugu ja see pani nii mõtlema, et isegi und öösel ei tulnud - ilmselt seetõttu, et olin ka ise antud loo tunnistajaks,» avaldab kodanik.

«Mina olin ka üks tunnistajatest, kes oma silmaga nägi, kuidas Krieger purupurjus olekus autot juhtis. Sõitsin tol samal õhtul Kriegeri autost mööda koju Järvekülla ja imestasin, et miks auto on nii keset sõiduteed ennast parkinud. Lähemale sõites märkasin, et auto kõrval urineerib silmnähtavalt tuikuv meesterahvas ja lootsin, et ta on antud autos vaid kõrvalistuja, sest sellises olekus auto juhtimine on täielik hullumeelsus. Sõitsin auto kõrvale ja aeglustasin oma sõitu veidi, et veenduda, kas mees on üksi või autos kaasreisija. Veendusin, et autos pole rohkem kedagi ja järelikult on silmnähtavalt tuikuv mees hetkel ise autoroolis - sain šoki.»