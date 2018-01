Video: Toronto aiakujundajat kahtlustatakse vähemalt viie inimese tapmises

Toronto politseijuht Hank Idsinga sõnas, et nende linnas ei ole varem midagi sellist ette tulnud, teatab The Guardian.

Politsei arreteeris 66-aastase Bruce McArthuri selle kuu alguses seoses kahe kadunuks jäänud mehe juhtumi uurimisega.

Bruce McArthur FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Eile teatas Toronto politsei, et nad saavad McArthurit seostada veel kolme inimese kadumise ja tapmisega.

Politsei leidis kolme inimese surnukehad, millelt olid jäsemed eemaldatud, McArthuri klientide maadelt suurtest lillepottidest. Politseilabori töötajad uurivad DNA abil, kes need inimesed on.

Politsei otsib veel läbi 30 paika, kus McArthur aiakujundust tegi, kuna kahtlustatakse, et mees on tapnud rohkem kui viis inimest.

«Kõik märgid näitavad, et McArthuri puhul on tegemist sarimõrvariga, kellel on arvatust rohkem ohvreid,» teatas politseijuht Idsinga.

Politsei kutsus üles inimesi, kes on McArthuri firmast aiakujundust tellinud, neile sellest teada andma.

«Jätkame uurimist, kas Torontos võib olla veel aedu, kus on aiakujunduja ohvreid. Meile on teada mitu paika, kus ohvreid olla võib,» lausus Idsinga.

Politsei hakkas McArthuri tegevust uurima möödunud aasta detsembris kui nad said Toronto seksuaalvähemuste ühingult teada, et kaks nende liiget, 44-aastane Selim Esen ja 49-aastane Andrew Kinsman on teadmata kadunud.

Selim Esen FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Andrew Kinsman FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Politsei sõnas möödunud aasta lõpul, et nad ei seosta meeste kadumist sarimõrvari tegutsemisega, kuid sel nädalal teatati, et McArthur on tõenäoliselt sarimõrvar, kelle ohvriks langesid geimehed.

«Need tapmised ei puuduta vaid seksuaalvähemusi, vaid kõiki, kes elavad Torontos, sest tegemist on ohtliku tapjaga,» jätkas politseijuht.

Kanada meedia andmetel töötas McArthur möödunud jõulude ajal Toronto ostukeskuses jõuluvanana. Ta palkas meelelahutusfirma, mille esindajate teatel tegi McArthur oma tööd hästi ja neil ei olnud talle etteheiteid. Politsei sõnul siis McArthur ohtlik ei olnud.

Politsei teatel kahtlustatakse aiakujundajat ka 58-aastase Majeed Kayhani ja 50-aastase Soroush Mahmudi tapmises. Need mehed kadusid ajavahemikul 2012 – 2017. On veel viies ohver, 47-aastane Dean Lisowick, kes kadus 2016 või 2017.

Majeed Kayhan FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Soroush Mahmud FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Dean Lisowick FOTO: Handout/Reuters/Scanpix