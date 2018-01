Uskumatu lugu! 9-aastane tüdruk võttis vastu oma väikevenna sünni

USA ämmaemandate Facebooki lehekülg jagab imelist lugu kodusünnitusest, kus 9-aastane suur tüdruk on abiks ämmaemandale, et vastu võtta enda väikevend. «Ämmaemandus pole lihtsalt beebide ilmale toomine - see on kogukonnatunne ja perekond.»



Vaadake tüdruku siirast emotsiooni, kui pere kolmas laps ilmale tuleb. Pere vanim poeg sai uue ilmakodaniku sünnil kaasa aidata nabanööri lõikamisel.