Pildid ja video: Kosovo farmeril on Trumpi nimeline kodustatud hunt

«Mul on kokku neli hunti, kuid üks paistab nende seast välja. Sel hundil on palju energiat ja ta on nutikas, õppides uusi asju kiiresti,» teatas kosovolane, kes töötab ka veterinaarina.

«USA president Donald Trump on minu suur iidol. Ta on aktiivne, ta jagab käske, ta on oma sõnavõttudes julge. Just sellepärast andsin oma hundile Trumpi nime, sest see loom on samuti silmapaistev. Hunt Trumpil on oma suhtlusstiil ja ta teab, kuidas käituda, ta ei tee kunagi seda, mida teevad teised,» teatas farmer.