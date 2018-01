Video: miks Donald Trumpi veeklaasil oli kaas?

Intrevjuuvideot näinud kommenteerisid Twitteris, et intervjuu ajal oli Trumpi juures näha veeklaasi, millel oli valge papist kaas peal.

Twitteris komenteeriti, et kaanest hoolimata õnnestus kommentaatoritel tekitada Trumpi veeklaasis torm.

«Huvitav, miks ta oma veeklaasi kinni kattis? Ta on vist täiesti paranoiline. Kas ta arvas, et Piers Morgan sülitab ta joogivee sisse või levitab pisikuid?» arutles Ben Glaze oma tviidis.

Kommenteerija Christian Hoews lisas, et Trumpi vesi sai erimütsi, et sellele needust peale ei pandaks ja president endale kellegi halbu mõtteid sisse ei jooks.

Dan küsis Twitteris, et kas ta on ainus, kes Trumpi kummalist veeklaasi märkas, kuid üsna kiiresti sai ta tagasisidet, et ei ole.