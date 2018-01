Jay Z paljastab, kuidas ta pärast abikaasa petmist abielu päästis

Jaz Z kinnitas mitmel korral, et Beyonce on tema hingesugulane, ning ta ei kujutaks oma elu ilma temata ette.

Kuigi naised kindlasti mõtlevad, mis Beyonce'l ikka mõista oli, Jay Z oli tõbras ning naisel on õigus mehest lahutada ja võtta pool tema raha, siis räppar vastas selliste kommentaaride peale, et kui kaks inimest teineteist tõeliselt armastavad, siis mõistetakse teineteise vigu, isegi siis kui see võtab kaua aega.