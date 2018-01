Disney kunagine lapsstaar Miley Cyrus on sirgunud tõeliseks femme fatale´ks

Muusikute peres üles kasvanud Miley soolokarjäär algas tema debüütalbumiga «Hannah Montana: Meet Miley Cyrus» («Hannah Montana: Saa tuttavaks Miley Cyrusega»), mis ilmus 23. juunil 2007. 2008. aastal märkis ajakiri Time Cyruse ühena 100-st mõjuvõimsamast inimesest maailmas.



25-aastane lauljanna, kelle riietusstiil on olnud nooruslik ja pisut pungilik, üllatas Los Angeleses toimunud Grammyde jagamise pidulikul galal klassikalise joonega. Kas põhjuseks võis olla see, et Cyrus astus laval üles koos 70-aastase Inglise laulja sir Elton Johniga.



Vaata galeriid siin.