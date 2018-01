Dementsuse all kannatav Taani prints Henrik viidi pärast Egiptuse reisi haiglasse

Taani meedia andmetel vajas 83-aastane prints, kellel on diagnoositud dementsus, haiglaravi pärast Egiptuse reisi ja ta toimetati Kopenhaageni Rigshospitaletisse.

Taani õukond edastas 2017. aasta septembris meediale, et prints Henrikul diagnoositi dementsus, mille tõttu ta kognitiivsed võimed on kahanenud.

Printsess Margrethe sai Taani kuningannaks 1972. aastal Margrethe II nime all, kuid ta abikaasa ei saanud kaasvalitseja kuninga tiitlit, vaid jäi ikka printsiks. Prints Henrik on vanemas eas mitmes intervjuus öelnud, et ta oleks tahtnud saada kuningas-kaasvalitsejaks.