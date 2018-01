Video: arheoloogid leidsid 10 000 aasta vanuse joonistuskriidi

«Oleme kindlad, et selle punasest ookrist kriidiga tegid kiviaja inimesed loomanahkade siseküljele kunsti,» teatasid arheoloogid.

Star Carr oli keskmise kiviaja asundus, kus elati umbes 9000 – 2700 eKr. See on tähtis arheoloogiliste leidude paik, kuna endise järve- ja sooalal on pinnasekihtides säilinud inimtegevuse jälgi.