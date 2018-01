Psühholoogiks õppinud 55-aastane näitlejanna jagab elutarkust, et teinekord peab elus midagi muutma, et see oleks täisväärtuslikum.



«Enese arendamise ja põneva elu tagamiseks tuleb aeg-ajalt kannapöördeid teha,» toonitab Rita, kelle jaoks psühholoogiamet oli teine karjäärivalik pärast näitlejakutset.



«Nii maailma avastamine käibki ja see hoiab värskena. Tuleb ise midagi ette võtta, sest oma elus saab ikka üht-teist muuta,» jagab näitlejanna kuldaväärt mõtteid.



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe ajakirjast Tervis Pluss.