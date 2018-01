Video: Hillary Clinton ja veel mitmed kuulsused naerutasid Grammy galal Trumpi paljastusraamatuga

Clinton ja veel mitmed kuulsused lugesid katkendeid ajakirjanik Michael Wolffi raamatust «Fire and Fury», mis räägib USA presidendi Donald Trumpi esimesest ametiajast, teatab Daily Mail.

Michael Wolffi raamat «Fire and Fury»

Clinton ja teised kuulsused astusid Grammy galal üles sektšis, kus nad kehastasid isikuid, kes soovivad saada «Fire and Fury» ettelugemise eest Grammy auhinda.

«Trump kardab juba ammu, et ta mürgitatakse. See on põhjuseks, miks ta einestas McDonald’sis, sest ta läks sinna ootamatult ja keegi ei jõudnud ta toitu mürgitada,» teatas Clinton.