Video: Grammydel oli võidukas Bruno Mars

32-aastane Mars sai New Yorgi muusikasündmusel nii aasta albumi, aasta salvestuse kui parima laulu Grammy, teatab AFP.

Ülejäänud kolm Grammyt sai see muusik R&B muusika eest.

Aasta albumi Grammy sai ta albumi «24K Magic» eest, aasta salvestuseks valiti selle albumi nimipala ning parima laulu auhinna sai ta «That’s What I Like» eest.

Hawaiilt Honolulust pärit Marsi peetakse elavaks legendiks, kes on oma loomingusse põiminud nii oma Puerto Rico juuri kui mitmeid muusikastiile.

Kanada laulja-laulukirjutaja, 22-aastane Alessia Cara (kodanikunimega Alessia Caracciolo) sai uustulnuka Grammy. Tema seni tuntumad palad on «Here», «Scars to Your Beautiful» ja «Stay».