Donald Trumpi sõnul ei ole ta kuninglikku pulma kutset saanud

Trump sõnas Briti kanali ITV saatejuhile Piers Morganile antud intervjuus, et prints Harry ja ta kihlatu on armas paar.

Kui Morgan küsis, kas Trump osaleks mais aset leidvas pulmas Windsori lossis, vastas USA president, et nad on tõesti väga kena paar ja ta loodab, et nad on õnnelikud.