TOP 28: staarid, kellel ei ole lapsi

Kuigi mõned inimesed selles nimekirjas on juba väga vanad või teise ilma läinud, siis on nii mõned mehed ja naised veel sellises vanuses, et parima tahtmise korral võiksid nad veel lapsi saada.

Paljud nendest inimestest on öelnud, et nad ei vaja enda ellu lapsi, et end täisväärtuslikuna tunda. Teiste puhul on põhjuseks soov sellist vastutust mitte enda kaela võtte või terviseprobleemid, mis ei lasknud neil nooremas eas last saada.