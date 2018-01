«Sõprade» film siiski tuleb?

Kui siiamaani on kõik sarjas kaasalöönud näitlejad öelnud, et «filmi ei tule», «seda isegi ei arutata», «seda pole mõtet teha» jne, siis nüüd on sarja fännide lootused taas taevasse aetud, kui internetis hakkas levima liba-treiler «Sõbrade» filmist, mis nädala ajaga teenis rohkem kui seitse miljonit vaatamist.

USA jutusaates Conan üles astunud Lisa Kudrow, kes mängis sarjas Phoebe Buffayd, sõnas: «Nüüd tuleks filmi osas midagi ette võtta.»

Lisa Kudrow FOTO: Scanpix

Kui saatejuht Conan O'Brien treileri kohta küsis, siis sõnas Kudrow, et Courtney Cox oli see, kes esimesena selle avastas. «Courtney oli see, kes küsis: kas sa nägid seda treilerit? Issand Jumal, mida me teeme? Mina vastasin: kuidas see sai viraalseks minna? Ma ei teagi, mida sellest arvata. See on üks nendest videodest, millel ei ole «Sõpradega» mingit seost, aga ometi on selle nimi «Sõbrad. Film».»

Kui temalt küsiti «Sõprade» taasliitumise kohta, siis vastas näitleja, et tulevikus seda tehakse.

«Midagi tuleks ette võtta,» ütles ta Conanile. «Tänapäeval taaskäivitatakse kõik sarjad, aga ma ei tea, kuidas see «Sõprade» puhul võiks toimida. See sari rääkis inimestest, kes olid enda kahe - ja kolmekümnendates, mitte inimestest, kes on nelja - ja viiekümnendates. Ja kui meil (sarja tegelastel) on ka selles vanuses samasugused probleemid nagu meil olid siis, siis on olukord pigem kurb kui naljakas.»

Treileri nimi oli «The One With The Reunion» ja tehti YouTube'i kanali poolt Smasher, mis ongi spetsialiseerunud selliste treilerite tegemisele.