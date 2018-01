Lauri Pedaja: arvati, et kuna juuksurikooli lähen, olen gei

Staarjuuksur Lauri Pedaja vajab varsti juba uusi tiitleid, sest noormees on tänaseks kindel, et loobub sellest elukutsest. Lauri valib juuksurikarjääri asemel produtsendi elukutse.

Noormees on õnnelik, et on suutnud murda müüdi, et poisid juuksurikoolis on geid. Kui Lauri seal käis, oli ta ainus poiss katsetel, nüüd on poisse seal koolis ühes grupis tavaliselt juba 5-6.