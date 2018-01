2 quick start andis eilsel EMA 2018 galal energilise kontserdi. Bändi asutajateks on Pearu Paulus, Alari Kotkas ja Ilmar Laisaar.

2 Quick Starti läbimurdehitiks oli 1993. aasta kevadel ilmunud tantsuversioon menulaulust «Naerata». Nende teisedki hitid «Neiu mustas kleidis» ja «Ma varjuna kannul sul käin» on muutunud Eesti tantsumuusika klassikaks.

Tänaseks on ilmunud bändilt lisaks veel viis edukat albumit. Vaata ülalt videost, kui erksad on need kutid tänaseni!