Madonna õrritab paljaste rindadega

Lisaks sensuaalsele pildile, mis väga palju kujutlusvõimele ruumi ei jäta, võib tähelepanelikumal jälgimisel märgata ka, et lauljanna huuled on tunduvalt lopsakamad.

Kas on võimalik, et 59-aastane laulja on enda huultega midagi ette võtnud või on see vaid huulepliiats, mis nõnda efektse tulemuse annab. Igatahes on tegu väga noorusliku ja julge pildiga, mis võtab õhku ahmima igaühe.