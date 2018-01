Video: Mojave kõrbes koobast uurinud mees jäi teadmata kadunuks

Innuka matkajana tuntud 47-aastane Kenny Veach sõnas 10. novembril 2014 perele, et läheb paariks päevaks Mojave kõrbesse Sheep Mountainsi, kus ta eelmisel matkal leids kummalise koopa, mida ta tahab uurida, kirjutab messagetoeagle.com.

Pere teatel olevat Kenny pidanud koobast ebatavaliseks arvates, et põlisameeriklased kasutasid seda kunagi oma rituaalide läbiviimiseks ning ta tahtis teada, kas selle kohta käiv legend vastab tõele. Väidetavalt olevat seal seni põlisameeriklaste hinged.

Ameeriklase teatel oli ta varem mitmeid koopaid uurinud, kuid see koobas tekitas temas kohe kõhedust.

«Olen pikamaamatkaja. Oma eelmisel matkal Mojave kõrbes avastasin Nellise õhujõudude baasi juurest kummalise koopa. Koopa sissepääs meenutab suurt M-tähte. Olen varem mitmeid koopaid uurinud, kuid nüüdne tekitas kõhedust, sest tundsin, kuidas mu keha vibreerima hakkas. Koopa suu juures oli vibratsioon kõige tugevam. Ma tavaliselt ei karda midagi, kuid seal toimuv tekitas mulle kananaha. See on kõige kummalisem asi, mis minuga juhtunud on,» teatas mees oma videos.

Nevada ala kaart, kus on näha Nellise õhujõudude baasi

Ta lisas, et uuele koopa uurimisretkele võtab ta kaasa kaamera ja relva. Ta tegi koopa juures ka lühikese video, mille ta jõudis enne kadumist Youtube’i panna. Siis ta sisenes koopasse ja temast ei kuuldud enam kunagi.

Uurijad oletasid, et tegemist ei ole ühe koopaga, vaid koobaste võrgustikuga, mees eksis ära ega leidnud enam teed välja. Vandenõuteoreetikute arvates võib koopas olla midagi ebatavalist või maavälist, ta võis sattuda kas teise dimensooni või tulnukate kätte.

On ka neid, kelle arvates võis koopas olla mingi objekt, mida USA sõjajõud tahtsid saladuses hoida, kuid Veach jõudis selle jälile. Ta võidi viia mõnda salakohta või ta pandi kinnisesse psühhiaatriahaiglasse, et riiklik saladus avalikuks ei tuleks.

Vandenõuteoreetikud on võrrelnud Veachi kadumist paranormaalsete juhtumitega menuseriaalist «Salatoimikud» (X-Files).

Osa ameeriklasi arvab, et Veach on elus ja terve, ta lihtsalt tahtis elus uue lehekülje pöörata ja lavastas oma kadumise ehk tegemist on pettusega.