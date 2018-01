Video: kas mõned kuud tagasi surnud buda munk on tegelikult elus?

Kambodžast pärit munk elas enamiku oma elust Tai keskosas Lopburis asuvas budistlikus kloostris, kus ta surnukeha kirstu jäeti, teatab The Sun.

Kloostri reeglite kohaselt tuli sel mungal vahetada riideid ja selle tõttu tuli ta kirstust välja tõsta. Munka puudutanute sõnul oli ta keha jahe, kuid ta näeb välja nagu elus inimene, kes on sügavas meditatsioonis.

Krimiekspertide sõnul on oktoobris surnud munga keha selline, nagu ta oleks surnud vähem kui kaks ööpäeva tagasi.

Kloostri juhtide arvates valis munk ise ajal, millal ta siitilmast lahkus, jõudes nirvaanasse, milles ta on ka praegu.

Tai osades piirkondades on komme surnud pereliikmeid aegajalt ekshumeerida või kirstust välja võtta ning nende surnukehi avalikkusele näidata. Arvatakse, et see toob õnne ja tagab hea saagi.