Kus on sotsiaalhooldaja silmad? Vanglast vabanenud ja katseajal viibiv Beebilõust tinistas salaja vägijooki

Tegemist ei ole teab mis suure patuga, aga kuna Beebilõust kodanikunimega Andrus Elbing on hetkel katseajal, on tal teatud tegevused keelatud. Kohus mõistis Elbingu möödunud aasta alguses relvastatud poeröövis süüdi ja määras talle kolme aasta pikkuse vangistuse, millest reaalselt vanglas veetis kuus kuud.

Ülejäänud karistusaeg on Elbingul kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga, mille vältel ei tohi ta tarvitada uimasteid ja alkoholi, peab osalema sotsiaalprogrammis ja on kriminaalhooldaja järelevalve all.



