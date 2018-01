Miks prints Philip ei taha oma lapselapse, printsess Eugenie pulmas osaleda?

The Mirrori teatel ei plaani kuninganna Elizabeth II abikaasa, 96-aastane prints Philip teatud põhjusel oma lapselapse, printsess Eugenie pulmas osaleda, kuid põhjus ei ole lapselapses.

Briti kuningakoda teatas 22. jaanuaril, et 27-aastane printsess Eugenie kihlus oma pikaajalise kallima, 31-aastase veiniärimehe Jack Brooksbankiga ning nad abielluvad selle aasta sügisel Windsori lossis.

Veel ei ole teada, kes sinna pulma kutsutakse, kuid väidetavalt ei osale sellel prints Philip, kui ta poja, Yorki hertsog Andrew eksnaine Sarah Ferguson kohal on. Yorki hertsoginna Sarah on printsess Eugenie ema.

«Yorki hertsog ja hertsoginna lahutasid 1996. aastal, kuid nad on oma kaks tütart koos üles kasvatanud ja saavad hästi läbi. Mis puudutab aga Sarah Fergusoni ja ta endise äia suhteid, siis oleks nende vahelt nagu must kass läbi jooksnud,» teatas kuningakoja allikas.

Allikas lisas, et prints Philipi arvates kahjustas Yorki hertsogi ja hertsoginna lahutus nende pere mainet, lisaks on ta eksminia pidevalt aina uute meessõpradega kõmuväljannete lugudes.

«Prints Philip on andestanud oma pojale, prints Andrew’le, et ta abielu kestma ei jäänud, kuid mitte eksminiale, sest Philipi silmis on Sarah prostituut. Pärast lahutust sai Sarah kuulsaks nii paljude meessuhete, liigse alkoholitarbimise kui kehakaalu probleemidega. Prints Philip ei ole kunagi tahtnud Sarah’ga samal sündmusel olla ega fotodele jääda,» jätkas allikas.