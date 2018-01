Video: Oprah on Vanity Fairi fotodel kolme käe ja Reese Witherspoon lisajalaga

Vanity Fairi lugejad kommenteerisid Twitteris, et 63-aastane Oprah Winfrey on üleöö ühe käe ja 41-aastane Reese Witherspoon ühe jala juurde saanud.

Vanity Fairi Hollywoodi eri 2018 FOTO: Twitter.com

Staaride ühisfotol oli ka James Franco, kes eemaldati pärast seksuaalse ahistamise süüdistusi fotolt digitaalselt.

James Franco FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Hollywoodi staaridest tegi fotod tuntud fotograaf Annie Leibovitz, kelle fotosid hiljem töödeldi.

Twitteris kommenteeriti, et Oprah tõesti vist vajab kolme kätt. Pildil on staari parem käsi puusal, kuid vasakut kätt on näha nii ta süles kui ümber Witherspooni piha.

Oprah, Reese Witherspoon ja Tom Hanks Vanity Fairi fotol. Kas Oprah'l on kolm kätt? FOTO: Twitter.com

«Kuulge, kas Oprah’l on juba ammu kolm kätt?» oli üks kommentaar. Teine kommentaator lisas, et kas rahvas ei teagi Oprah kolmanda käe olemasolust, tal on see kogu aeg olnud.

Veel ühes kommentaaris mainiti, et Oprah võib kandideerida USA 2020. aasta valimistel ja siis läheb tal tõesti kolme kätt vaja. Kuid oli ka neid, kelle arvates sai nüüd selgeks, et tuntud saatejuht ja telenägu on tegelikult tulnukas.

Oprah, Reese Witherspoon, Nicole Kidman ja Tom Hanks Vanity Fairi fotol FOTO: Twitter.com

Kommentaarid jätkusid Reese Witherspooni kolmanda jala teemal. Pildil on näha, et näitlejanna on tõstnud ühe jala üle teise, kuid Oprah ja Witherspooni vahel paistab veel üks naisejalg. Rõhutati, et selle kolmanda jala nahavärv on Witherspooni kahe jalaga võrreldes tumedam.

Reese Witherspoonil on kolm jalga? FOTO: Twitter.com

«Reese Whiterspoon jõuab palju asju korraga teha, ta on menuksa sarja produtsent ja peaosatäitja, lisaks on ta ahistamisvastase liikumise Time’s Up koordinaator. Seda kõike tänu oma kolmele jalale,» kommenteeriti.