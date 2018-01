Mari-Leen Albers peab võitlust alkoholismiga: jõin pärast sünnitamist iga päev pudel veini või rohkem

«Kui ma Austraalias olles jõin nädalas umbes viis korda, siis pärast sünnitamist jõin ma iga päev,» pihib Mari-Leen. «Iga päev pudel veini või rohkem.» Ja kui lõpuks tekib sul nädalas vähemalt üks selline jooming, mis lõppeb mäluauguga, siis pole see enam normaalne,» tunnistab blogija.



«Ja olen sama aus, et ega ma pikalt aru ei saanud, et mul probleem on. Pöördusin juba 2016. aastal terapeudi poole, et ma ei saa aru, kas mul on depressioon või olen ma alkohoolik. Kuna ma sealt abi ei saanud, siis arvasin, et häh, vabalt võin kaine olla. Olingi. Kolm päeva. Ja kõik hakkas otsast peale.»



Albers sai tuntuks aastal 2000, kui Eestit esindas Tamperes toimunud noorte Eurovisioonil Arnold Oksmaa. 2003. aastal kirjutas Mari-Leen Arnoldi kuulsusrikkast elust raamatu «Avameelselt Arnoldist». Aasta varem jõudis kinolinale skandaalne dokfilm «Teine Arnold», kus Albers esines Oksmaa pruudina.



