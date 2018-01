Valge Maja soovis saada Van Gogh’i maali, kuid pakuti kullast WC-potti

New Yorgis asuva Guggenheimi muuseumi peakuraator Nancy Spector sõnas, et nad ei laenuta van Gogh’i teost, küll aga pakkusid nad ühte teist taiest.

«See teos on saadaval, president ja ta abikaasa võivad selle paigutada mõnda Valge Maja tualetti. Selle poti puhul oleks tegemist pikaajalise laenuga. Neil tuleb arvestada, et WC-pott siiski kunstiteos, millega tuleb delikaatselt ümber käia,» teatas kuraator.

Kuldse WC-poti, mis kannab nime America, valmistas itaallasest nüüdiskunstnik Maurizio Cattelan. Kriitikute arvates on see pott tänpäeva tarbimiskultuuri, kuid üldiselt ka elu allegooria ehk inimesed vananevad ja «kõik läheb lõpuks veega alla».

«Väga tundlik teema. Tuleb küsida, et mis on elu eesmärk? Elu on absurd, kuid saab mõistetavaks alles surma kaudu. Minu loodud kuldne WC-pott on selle allegooria,» lausus kunstnik.