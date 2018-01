Laura Kõrgemäe kapist leiti järgmine luukere

Nimelt on 2014. aastal loodud ettevõte Invidia Agency OÜ suurtes võlgades.

Krediidiinfost selgub, et Laura juhitud modelliagentuuril on maksuvõlg 26. jaanuari seisuga 15 766 eurot ja intressivõlg 693 eurot.



2017. aasta oktoobris lahvatas Invidia agentuuri tegevusele varju heitev kupeldamisskandaal, mille kupeldamise ja/või inimkaubandusega seotud väidetavate asjaolude väljaselgitamiseks on Politsei alustatud krimaalmenetlust.



