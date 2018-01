Casey Affleck loobus ahistamisüüdistuste tõttu Oscari gala ülesandest

Ameerika Filmiakadeemia teatel said nad Affleckilt kirja, milles ta selgitas, et ei osale galal ega anna parimale näitlejannale üle kuldmehikest, teatab The Guardian.

Casey Affleck FOTO: © Janet Gough / AFF-USA.COM/AFF/PA Images/Scanpix

42-aastane Affleck sai 2017. aastal meespeaosatäitja Oscari rolli eest peredraamas «Manchester by the Sea» ning Oscari reeglite kohaselt peab meespeaosa kuldmehikese saanud järgmise aasta galal kuulutama välja parima naispeaosatäitja.

Afflecki esindaja teatel süüdistati näitlejat filmi «I’m Still Here» võtetel naiskolleegide ahistamises. Samuti ei soovi ta, et ahistamisvastase #MeToo liikumise esindajad ta Oscari galal välja vilistaksid.

Ahistamisvastane #MeToo liikumine FOTO: DAVID MCNEW/AFP/SCANPIX

Casey Affleck FOTO: LUCAS JACKSON/REUTERS/Scanpx

2010. aastal andsid Afflecki endised kolleegid Amanda White ja Magdalena Gorka ta ahistamises süüdistatuna kohtusse. Gorka sõnas oma advokaadi vahendusel, et Casey Affleckiga koos töötamine oli tema näitlejakarjääri kõige traumaatilisem hetk. White’ i teatel pidi ta võtete ajal taluma pidevalt seksistlikke kommentaare ja käperdamist ning võttegrupi meesliikmete ebameeldivat käitumist. Naiste sõnul ärgitas Affleck filmi «I’m Still Here» mehi näitlejannade suhtes ahistavalt käituma.

Mõlemad naised jõudsid Casey Affleckiga kohtuvälisele kokkuleppele, kuid nende sõnul jääb Affleck ikka ahistajaks.

Casey Affleck FOTO: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

«Asi lahenes, kuid olukorra tekkimine ja minu süüdistamine oli kohutav. Tundsin end haavatavana, kuid nüüd on see möödas. See oli ebameeldiv eelkõige minu lähedaste ja sõprade jaoks,» lausus Affleck pärast kokkuleppele jõudmist meediale.

Ben Afflecki otsust selle aasta Oscari galal mitte osaleda mõjutas ka asjaolu, et internetis käivitati tema vastu allkirjade kogumine eesmärgiga, et ta galal lavale ei pääseks. Kokku saadi umbes 20 000 allkirja.

Oscari gala produtsentide Michael De Luca ja Jennifer Toddi arvates tuleks auhindade üleandmise protseduuri muuta, kuna praeguses ahistamissüüdistuste olukorras see enam ei tööta ja võib veel tagasilööke anda.

Filmikriitikute arvates saab selle aasta naispeaosatäitja Oscari Frances McDormand oma rolliga linateoses « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (Kolm reklaamtahvlit linna servas).

Frances McDormand FOTO: Jin Yu/imago/Xinhua/Scanpix

Ülejäänud naispeaosatäitja Oscari nominendid on Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) ja Meryl Streep (The Post).

Naispeaosatäitja Oscari nominendid (vasakult paremale) Sally Hawkins, Meryl Streep, Margot Robbie, Saoirse Ronan ja Frances McDormand FOTO: © Alessandro Bianchi / Reuters/REUTERS/Scanpix

Sel aastal toimub Oscari gala tavapärasest hiljem, 4. märtsil, et see ei langeks ajale, mil Lõuna-Koreas toimuvad XXIII taliolümpiamängud.

Pyeongchang FOTO: KIM HONG-JI/REUTERS/Scanpix