Mõrvatud ajakirjaniku Kim Walli kallim viimasest päevast: korraldasime lahkumispeo, et Hiinasse kolida

Elukaaslase sõnul on tal Kimi kaotuse tõttu seni valus, ta ei taha oma nime avalikustada ega kaamera ees olla, teatab Aftonbladet.

Rootslase teatel andis ta intervjuu, et mõnda seika seoses naise surmaga täpsutada.

Kallima avalikustas, et nad pidid möödunud aasta augustis Hiinasse Pekingisse kolima ja Kimi kadumise päeval, 10. augustil pidasid lahkumispidu.

Mehe sõnul olid sõbrad juba peole saabuma hakanud, kui Kim sai Taani leiutajalt Peter Madsenilt telefonikõne, et ootab ajakirjanikku oma allveelaevale.

Kim Wall ja ta kallim arutasid, kas ta peaks minema nende peo ajal intervjuud tegema või lükkab ta selle edasi. Kuid nad leidsid, et Peter Madseni allveelaevaga sõitmine on erakordne kogemus ja ta saab sellest hea loo.

Sõbrad saatsid Kim Walli allveelaevale UC3 Nautilus ja jäädvustasid, kuidas ta koos Peter Madseniga minema seilas. Need päikeseloojangukaadrid on viimased, millel on ajakirjanikku näha elusana.