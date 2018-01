Küberkiusamine viis 12-aastase enesetapuni

Politsei uurimine on kindlaks teinud, et enesetapu üheks põhjuseks on kahe eelpool mainitud kaaslase ähvardavad sõnumid läbi interneti ja erinevate kuulujuttude levitamine. Süüdlaste nimesid ei avalikustatud, kuna tegu on alaealistega, aga on teada, et üks on tüdruk ja teine poiss.